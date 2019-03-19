محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال الأمير السعودي الوليد بن طلال إن المعاملة كانت خمس نجوم خلال احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإعلام الكاذب حاول توجيه اللوم له في هجوم نيوزيلندا، وعلق وزير الدولة السعودي عادل الجبير على هجوم نيوزيلندا قائلًا إن الإرهاب لا دين له.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: المعاملة في الريتز كانت 5 نجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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