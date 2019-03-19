إصابة 23 في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 23 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "بلبيس - العاشر" في نطاق محافظة الشرقية.

وانتقل اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى مستشفى بلبيس للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، وتقرر تحويل 10 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، وخروج 13 حالة أخرى، عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وأمر محافظ الشرقية وكيل وزاره الصحة بضرورة إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين في التخصصات الضرورية والعاجلة (جراحة -عظام - مخ وأعصاب) واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبيه حتى يتماثل المرضى للشفاء.​