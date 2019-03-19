مصرع 5 وإصابة 3 في تصادم ثلاث سيارات بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في تصادم 3 سيارات على طريق وادي علاقي، الرابط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.
وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل، وشاحنة نقل، وانقلاب سيارة ثالثة، أثناء محاولة تفاديها حادث التصادم، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، والمتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية.
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