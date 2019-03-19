رئيس الاركان الجزائري .. اطراف اجنبية قد تستغل الاوضاع في الجزائر

قال رئيس الاركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح ، ان اي وضع صعب من شانه ان يستغل من اطراف اجنبية

وأضاف الفريق خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة ، اليوم الاثنين ، :”إنّ الأمل في أن تبقى الجزائر دائما وأبدا فوق كل التحديات، هو أمل قائم ودائم، وان يحمل في طياته البشرى بغد أفضل وبالقدرة على ربح الرهانات كل الرهانات، هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي، بأنه من صنّاعه، وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قواته المسلحة”.

وأضاف الفريق : “أجدد بأن الحكمة والروح الوطنية التي ميزت الشعب الجزائري على مدى تاريخه الطويل هي التي مكنته من تجاوز الأزمات التي ألمّت به، وذلك بفضل التضحيات التي قدّمها أبناؤه البررة”

وتابع بالقول: ” لقد تخلّل تاريخ الجزائر العديد من الأزمات والمحن ومرّ بفترات صعبة تعرّض الشعب الجزائري عبرها لأبشع صور الإجرام المقترفة في حقه طيلة فترة الاحتلال الفرنسي الغاشم، وعانى بعد ذلك بجلد وصبر شديدين من ويلات الإرهاب الهمجي لأكثر من عشرية من الزمان”.