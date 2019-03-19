هولاندا / الصورة الأوليّة للمشتبه به بتنفيذ هجوم أوتريخت

نشرت وسائل إعلام هولاندية قبل قليل (ظهر الاثنين 18 مارس 2019) الصورة الاولية للمشتبه به في تنفيذ هجوم أوتخريت . وكانت الشرطة قد أكدت أنها تلاحق رجلا مشتبه به منحدرا من تركيا. Advertisements

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