العراق : الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي مع سوريا

وكالات - عبر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي عن أمله في فتح المعبر الحدودي مع سوريا خلال الأيام المقبلة وذلك بعد لقائه بنظيريه السوري والإيراني في دمشق.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي السوري اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، "سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق" واستئناف الزيارات والتجارة بين البلدين.