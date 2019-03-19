مقتل 6 من ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في الجوف

لقي ستة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي: إن عناصر من الميليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.

وأضاف المقدم الفاضلي أن الميليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.

وأكد أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح أخرين.