استمرار الاحتجاجات الشعبية في السودان ضد الرئيس عمر البشير

تظاهر مئات المحتجين ومعظمهم من الطلاب في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم والمناطق القريبة منها يوم الاثنين لمواصلة موجة من المظاهرات بدأت قبل ثلاثة أشهر وتمثل أخطر تحد حتى الآن لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 30 عاما.

ووفقا لوكالة رويترز، فيشارك طلاب ونشطاء ومحتجون آخرون يشعرون بإحباط بسبب المشكلات الاقتصادية في مظاهرات شبه يومية في أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول مطالبين البشير بالتنحي.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق مئات الطلاب من جامعة شرق النيل الذين كانوا يتظاهرون في شمال الخرطوم وكذلك مئات المتظاهرين الآخرين في شارع الستين الذي يمر عبر عدة أحياء راقية.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن أربعة متظاهرين يوم الاثنين في منطقة الخرطوم 2 الراقية في قلب العاصمة حيث كان العشرات يشاركون في احتجاج.

Advertisements

واستخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق المتظاهرين الذين أشعل بعضهم النار في إطارات سيارات.

وتظاهر عشرات آخرون في شارع رئيسي في حي الرياض بالخرطوم.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات والذخيرة الحية أحيانا لفض الاحتجاجات. وأكد المسؤولون سقوط 33 قتيلا في الاضطرابات منذ ديسمبر كانون الأول لكن ناشطين يقولون إن العدد أكبر من ذلك بكثير.