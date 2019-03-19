كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حادث "نيوزيلندا".. الهند تصدر قراراً بمنع لعبة "ببجي" وتحبس 26 من لاعبيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات الهندية قرارا بمنع لعبة القتال الشهيرة "ببجي" نهائيا داخل الأراضي الهندية.

وقالت السلطات الهندية إنها فرضت حظر كامل عليها، وحذرت المواطنين من أن ممارسة اللعبة سيلقى به في السجن.

وبحسب موقع "CNET" القت السلطات الهندية القبض على 26 شخصا بتهمة لعب "ببجي" في مدن هندية مختلفة، بعد إصدار السلطات قانونا رسميا يحظر ممارستها بشكل نهائي داخل الأراضي الهندية.

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وقد لاقى الأمر سخرية الكثير من الهنود، حيث اعتبروا أن الأمر لا يستحق كل ذلك، في حين قام الفريق المؤسس للعبة، بالتواصل مع السلطات الهندية، لمعرفة ما سبب الأزمة ومحاولة حلها.

ومن الأسباب التي أعلنت عنها السلطة الهندية، هي أن اللعبة تشكل سببا من أسباب الإيذاء والعنف في الكثير من المنازل، واستمرارها قد يخلق ميلا كبيرا نحو العنف لدى الكثير من الشباب الهندي.

وتجدر الإشارة إلى أن لعبة Fortnite، وهي لعبة قتالية مماثلة متوفرة أيضا بنسخة على الهواتف المحمولة وأصبحت الآن أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، لم تتلق أي قيود من هذا القبيل.