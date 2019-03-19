كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردا على أمريكا.. روسيا تقرر نشر قاذفات نووية فى القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت روسيا نشر قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف توبوليف "22 ام 3" قادرة على صنع الأسلحة النووية في شبه جزيرة القرم، رداً على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في رومانيا، وفقاً لوكالة أنباء "ريا نوفوستى" عن نائب روسي بارز، اليوم الاثنين.

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ونقلت عن فيكتور بونداريف رئيس المجلس الأعلى للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان قوله، إنّ روسيا تعتزم وضع القاذفات الاستراتيجية في قاعدة جاردديسكوي الجوية في القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتوجه الرئيس فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة البحر الأسود يوم الاثنين للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لضمها لروسيا الاتحادية..