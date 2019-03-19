كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد "ترامب" حول اتهامه بمذبحة مسجدى نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنّه تعرض لضغوط لإدانة "القومية البيضاء" بعد مذبحة مسجدى نيوزيلندا، الجمعة، وأن وسائل الإعلام كانت تربطه بشكل غير عادل بقتل جماعي استهدف المسجدين.

وذكر المسلح الإرهابى، برينتون هاريسون تارانت، ترامب في بيان من 70 صفحة، ومارس ضغطًا جديدًا على الرئيس الأمريكي لمواجهة تهمة "ملهم الإرهاب السادى" من خلال لهجته النارية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، قال ترامب:"إعلام الأخبار الزائفة يعمل وقتا إضافيا لإلقاء اللوم علىّ فى الهجوم المروع في نيوزيلندا، وسيكون عليهم العمل بجد لإثبات ذلك.. سخيف جدا!'.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح من قبل بأنه لا يعتقد أن القومية البيضاء تهديد عالمي متزايد.

وتعرض ترامب لانتقادات ديموقراطية بعد زعمه أن الهجوم الإرهابي كان عمل "مجموعة صغيرة" من الأشخاص الذين يعانون من "مشاكل خطيرة للغاية"، نافياً أن يكون تطرف القوميين البيض فى ارتفاع.

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وقالت السناتورة آمي كلوبوشار من مينيسوتا، وهي مرشحة للرئاسة الأمريكية فى انتخابات 2020، إنّ سياسة ترامب "تقسّم" الناس، على الرغم من أنها لن تذهب إلى حد القول إنه يتقاسم المسؤولية عن إطلاق النار.

وأضافت :"لا أعتقد أنه يمكنك فعلاً الربط بين كل الأعمال الإجرامية وتحديد الدور الذي لعبه دونالد ترامب، لكن يمكنني أن أخبرك بأن خطابه لا يساعد"، كما أشارت إلى أنّ العديد من هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا الشخص الذي حاول تفجير باراك أوباما أو هذا القاتل في نيوزيلندا، قد استشهدوا دونالد ترامب على طول الطريق.

وتابعت آمى :" يجب أن يوجه ترامب بيانات قوية، خطب عامة تدافع عن المسلمين في هذا العالم الذين يتعرضون للهجوم على أساس دينهم، وأحد وظائفه، كقائد، هو الوقوف، سواء كان الناس يهودًا، سواء كانوا مسلمين، بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن شكلهم.. علينا أن نتذكر أنهم جميعًا جزء من بلد الأحلام المشتركة.. وقالت إنها الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما جادل رئيس أركان البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني، نيابة عن ترامب على شبكة "فوكس نيوز صنداي" بأنه من "العبث" ربط ترامب بالرجل المسلح.

وقال على فوكس نيوز "الرئيس ليس سادى أبيض، "لست متأكدًا من عدد المرات التي يجب أن نقول فيها ذلك، وأنه ليس من العدل ربط أي من الحوادث في الداخل أو الخارج بالرئيس.