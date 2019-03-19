الشرفي: مراكش ستحتضن أول حدث من مستوى عال بعد العودة للعائلة الإفريقية

قال زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، إن مدينة مراكش، ستحتضن ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وعلى مدى أسبوع، أول حدث من مستوى عال يحتضنه المغرب بعد العودة للعائلة الإفريقية.
وأضاف الشرفي، في ندوة صحافية عقدها برفقة المديرة العامة لمكتب شمال إفريقيا، للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة، “المؤتمر مهم بالنسبة للمغرب، سيعقد على مرحلتين، الأولى تخص الخبراء، والثانية تتعلق بوزراء مالية الدول الافريقية”.
وأوضح الشرفي أن المغرب سيحتضن لأول مرة، المؤتمر الوزاري للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وسيناقش المؤتمر بحسب المتحدث، مواضيع تهم على الصعيد الافريقي، وميزانية الدول والتجارة ودور القطاع الخاص.
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