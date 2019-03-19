شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. اعتقال المشتبه به في هجوم «أوتريخت» بعد مطاردة مع الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، اعتقال المشتبه به في إطلاق النار بأوتريخت وسط البلاد، بعد مطاردة استمرت ساعات.
وكانت الشرطة قد أكدت، في وقت سابق، أنها تطارد رجلاً تركي المولد يبلغ من العمر 37 عاماً؛ لاشتباه في ارتكابه الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى داخل ترامواي بأوتريخت. ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به محذرة من الاقتراب منه.
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