مصر تؤكد إصابة 11من مواطنيها في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، إنها ستتوجه إلى نيوزيلندا، الثلاثاء، لزيارة أهالي الضحايا والمصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش ، مشيرة إلى أن هناك 11 مصابًا مصريًا في الهجوم، وخرجوا جميعًا عدا اثنين، ما زالا يتلقيان الرعاية الصحية بالمستشفى.

وأضافت، في تصريح إعلامي أنها ستسافر إلى نيوزيلندا بناء على توجيهات من القيادة السياسية برعاية المصريين هناك، وسوف تقدم الشكر لنيوزيلندا على جهودها في رعاية المصابين، وإنهاء إجراءات جثامين المصريين ضحايا الحادث الإرهابي، والبالغ عددهم 4 قتلى.





في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قال السفير المصري لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي، إن إجراءات حسم موقف دفن الجثامين تستغرق عدة أيام سيتم الانتهاء، حيث تم التواصل مع أسر الضحايا لاختيار مكان الدفن سواء في نيوزيلندا أو العودة إلى مصر".

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وأكد الوسيمي أن سفراء الدول العربية والإسلامية في نيوزيلندا يعتزمون توجيه "رسالة موحدة" إلى العالم أجمع بوقوفهم في وجه الإرهاب، وذلك بأدائهم صلاة الجمعة المقبلة في أحد مساجد مدينة كرايستشيرش، التي شهدت مجزرة نفذها إرهابي أسترالي وراح ضحيتها 50 شخصا وعشرات المصابين، موضحاً أنه رغم غلق المساجد لكن الجميع يذهب ويضع زهورا، تعبيرا عن التضامن مع الجاليات العربية والإسلامية.

وقررت الجالية المصرية انسحابها من المشاركة في مهرجان أوكلاندا الثقافي الدولي الذي كان مقررا 7 أبريل/نيسان المقبل، حداداً على أرواح الشهداء من الجالية المصرية ومن الجاليات العربية وغير العربية.

وبحسب رئيسة الجالية المصرية غادة داود، أبلغت الجالية المجلس المحلي بمدينة أوكلاندا بانسحاب مصر رسمياً من المهرجان حزناً على أرواح الشهداء واحتراماً لأسرهم وأسر المصابين.

وكان إرهابي أسترالي يدعى برينتون تارانت شن هجومين إرهابيين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بعد ظهر الجمعة الماضية.