اشتهرت بعاصفة الحزم.. الطيارة الإماراتية الحربية مريم تعود للأضواء.. فيديو وصور

عادت الطيارة الإماراتية الحربية مريم المنصوري إلى الأضواء مجددًا لتخطف اهتمام الاعلام بعدما كانت أشهر من نار على علم في بداية انطلاق عاصفة الحزم للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في العام 2015.

وجاء التطور من خلال، تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإماراتية مريم المنصوري، في ملتقى الشباب العربي الإفريقي المقام في مدينة أسوان، كونها ضمن الرائدين في بلدانهم الذين تركوا أثرًا إيجابيًا في الحياة الإنسانية.

وتعد الإماراتية مريم حسن سالم المنصوري أول إماراتية تشارك في جيش بلادها، كما حصلت على جائرة الشيخ محمد بن راشد، وشاركت في مواجهة الإرهاب لتنظيم داعش، كونها أول إماراتية تحمل رتبة رائد طيار في سلاح الطيران الإماراتي.

وشاركت المنصوري مع أعضاء الفريق الإماراتي الذي شارك في قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لحرب داعش عام 2014-2015، وقلدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميدالية تحمل اسمه.

وأكدت مريم في تصريحات لها، أن كونها فتاة في هذا المجال الذي يسيطر عليه الرجال، لم يعطها أي استثناءات، فكانت المعاملة بالمثل، وأساليب التدريب واحدة، ونجحت في مواصلة مشوارها والتغلب على أي صعوبات حتى وصلت إلى مرتبة رائد مقاتل.

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وولدت مريم المنصوري في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1979، من أسرة مكونة من ست بنات وثلاثة أولاد، لتدرس في مدينة خورفكان، ثم تخرجت من الثانوية العامة، القسم العلمي بمعدل 93%.

والتحقت مريم بجامعة الإمارات وحصلت على بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها بمعدل امتياز، ثم التحقت بالقوات المسلحة بعد الثانوية العامة بقرار شخصي ودعم من الأهل لرغبتها في أن تكون طيارًا مقاتلًا، لكن لم يكن المجال مفتوحًا للعنصر النسائي حينها، فالتحقت بالعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة لعدة سنوات.

وعند فتح المجال للعنصر النسائي للالتحاق بكلية الطيران، كانت المنصوري أول من بادر بالانضمام إلى هذا القطاع، الذي كان الدافع الأول لالتحاقها بالقوات المسلحة، وقد نجحت في الوصول إلى مرتبة رائد مقاتل على طائرة أف 16.

المشاركة في التحالف

وعند بدء عاصفة الحزم حسب رصد الخليج 365، اشتهرت مريم في اليمن، حتى إن الطائرة للتحالف عندما كانت تقوم بالتحليق، يُقال، جاءت مريم.