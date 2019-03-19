العاصمة الإدارية: سنوفر وسائل نقل للموظفين.. والوزارات غير ملزمة بتوفير شقق

كتب- حمزة شعيب

أكد أسامة مؤنس، المستشار القانوني لشركة العاصمة الإدارية، أن هناك وسائل نقل متعددة سيتم توفيرها لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الوزارات غير ملزمة بتوفير شقة لكل موظف في العاصمة الإدارية، والموظف الذي سينتقل للعمل في الحي الحكومي بالعاصمة من الممكن أن ينتقل للإقامة في مدينة بدر الأقرب للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

وأضاف "مؤنس"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية" المحور"، أن شركة العاصمة الإدارية تدفع ضرائب للدولة كأي شركة أخرى لإفادة خزينة الدولة، لافتا إلى أن...