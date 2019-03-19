وزارة الدفاع بصنعاء: مقتل 3 ضباط سعوديين و12 آخرين بعملية هجومية بنجران

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة صنعاء عن مقتل 3 ضباط سعوديين و12 آخرين من القوات الحكومية اليمنية في عملية هجومية على موقع مستحدث بالقرب من رقابة مراش بنجران.

وفي سياق منفصل، أفادت قناة "المسيرة" عن تمكن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من تدمير آلية عسكرية محملة بجنود الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.