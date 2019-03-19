أكّد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن السلطات الفرنسية ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء" إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى. وكان مثيرو شغب قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بباريس في أحدث تفجر لأعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته المؤيدة لقطاع الأعمال.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء فرنسا: ستحظر الاحتجاجات في حال مشاركة جماعات متطرفة وعنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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