محكمة عراقية تقضي بإعدام بلجيكي لانتمائه لتنظيم داعش

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالإعدام شنقًا على بلجيكي لانتمائه لتنظيم "داعش"، وهو واحد من عشرات الأجانب الذين يواجهون العقوبة نفسها في العراق.

وتلا القاضي جمعة سعيدي، خلال الجلسة، بحضور ممثلين للقنصلية البلجيكية، فقرات من اعتراف خطي بإمضاء المرشوحي، كما عرض مقطع فيديو وصوراً اعتبر أنها تثبت عضويته في التنظيم.

ونفى بلال المرشوحي مرارًا أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه ومنها الانتماء لداعش في العراق، مشيرًا إلى أنه "يجب ألا أحاكم في العراق. بل يجب أن أحاكم في بلجيكا لانه مواطن بلجيكي".

وفي بروكسل، لفتت وزارة الخارجية البلجيكية إلى أنها غير قادرة على الإدلاء بتعليق فوري على قضية المرشوحي وهو ثاني بلجيكي يصدر عليه حكم بالإعدام في العراق لدور أداه في "داعش" بعد طارق جدعون المعروف بأبو حمزة البلجيكي والذي صدر الحكم عليه في أيار 2018.