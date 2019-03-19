مسؤول روسي: الأنظمة القتالية الروسية تسيطر بالكامل على البحر الأسود

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن "الأنظمة القتالية الروسية تسيطر بالكامل على منطقة البحر الأسود، وهو أمر ضروري نظرا للاستفزازات المستمرة لسفن الناتو".
وخلال حديث صحفي لمناسبة ذكرى انضمام القرم لروسيا، لفت المسؤول الروسي إلى أن "هذه الخطوات تتخذها روسيا لإنشاء توازن قوى في هذه المنطقة من أجل درء التهديدات المتعلقة بنشر إمكانات إضافية على طول الحدود الروسية وإنشاء جسور وقواعد يمكن استخدامها في ظل ظروف معينة لمحاولة إبراز القوة في العلاقة مع روسيا.
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