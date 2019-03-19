تنظيم داعش: النزوح من الباغوز بسوريا لن يضعفنا

أشار متحدث باسم تنظيم داعش أبي الحسن المهاجر إلى أن نزوح "الضعفاء والمساكين" من الباغوز بسوريا لن يضعف التنظيم. ويعتبر مسؤولون إقليميون وغربيون أن هزيمة تنظيم داعش في الباغوز ستنهي سيطرته على المناطق المأهولة بالسكان في ثلث سوريا والعراق التي احتلها عام 2014 لكن التنظيم سيظل يمثل تهديدًا.

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