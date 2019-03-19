نتانياهو: إسرائيل ستبدأ ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستبدأ ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي على يد شاب فلسطيني، مشيرًا إلى أن "الإرهابيين لن يتمكنوا من استئصالنا من هنا، بل سيحدث عكس ذلك".

وأكد نتانياهو "أننا نعرف هوية المهاجم. ويتابع الجيش الإسرائيلي وشاباك والقوات الأمنية الأوضاع عن كثب. ونعرف أين يسكن وحددنا مكان عائلته. وأعطيت توجيهات بالشروع في هدم بيته والتحضيرات لذلك قد بدأت".

وقدم نتانياهو التعازي لعائلتي الحاخام أهياد إيتينغر والجندي غال كيدان، اللذين قتلا في عملية نفذها الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى، واعتقل الجيش الإسرائيلي والده وشقيقه.