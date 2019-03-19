أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستبدأ ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي على يد شاب فلسطيني، مشيرًا إلى أن "الإرهابيين لن يتمكنوا من استئصالنا من هنا، بل سيحدث عكس ذلك".
وأكد نتانياهو "أننا نعرف هوية المهاجم. ويتابع الجيش الإسرائيلي وشاباك والقوات الأمنية الأوضاع عن كثب. ونعرف أين يسكن وحددنا مكان عائلته. وأعطيت توجيهات بالشروع في هدم بيته والتحضيرات لذلك قد بدأت".
وقدم نتانياهو التعازي لعائلتي الحاخام أهياد إيتينغر والجندي غال كيدان، اللذين قتلا في عملية نفذها الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى، واعتقل الجيش الإسرائيلي والده وشقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: إسرائيل ستبدأ ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.