بوتين: دعوت أردوغان لحضور مراسم افتتاح مسجد القرم

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "دعا نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حضور مراسم افتتاح المسجد الجامع في شبه جزيرة القرم"، مشيرا إلى أنه "تعامل إيجابيا مع هذه الدعوة".

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