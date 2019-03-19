الجبير: الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا عرق له

اعتبر وزير الدلة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ان "تضامن العالم مع المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي يؤكد بأن الإرهاب لا دين له"، مؤكداً أن "الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا عرق له".

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