أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "7 التركية"، أننا "بحثنا مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب "العمال الكردستاني" على الحدود مع سوريا وبعد هذه المباحثات تم تنفيذ عملية مشتركة هذه الليلة والعمليات المشتركة مع إيران ستستمر".
ولفت أردوغان إلى أنه "لم يتم بعد الإعلان عن نتائج العمليات وعدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم".
وكان مصدر في الجيش الإيراني قد نفى لوكالة "فارس" الإيرانية ما أعلنته وزارة الداخلية التركية عن تنفيذ عملية مشتركة في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تم تنفيذ عملية مشتركة مع إيران ضد "العمال الكردستاني" بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.