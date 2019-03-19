أردوغان: تم تنفيذ عملية مشتركة مع إيران ضد "العمال الكردستاني" بسوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "7 التركية"، أننا "بحثنا مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب "العمال الكردستاني" على الحدود مع سوريا وبعد هذه المباحثات تم تنفيذ عملية مشتركة هذه الليلة والعمليات المشتركة مع إيران ستستمر".

ولفت أردوغان إلى أنه "لم يتم بعد الإعلان عن نتائج العمليات وعدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم".

وكان مصدر في الجيش الإيراني قد نفى لوكالة "فارس" الإيرانية ما أعلنته وزارة الداخلية التركية عن تنفيذ عملية مشتركة في سوريا.