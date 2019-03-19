رئيس "سياحة النواب": جولة السيسي بمعبد فيله أكبر دعاية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وجه رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، النائب عمرو صدقى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحرصه على القيام بجولة في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والإفريقي، خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

وقال صدقي، فى بيان اصدره اليوم الاثنين، إن قيام الرئيس السيسي بهذه الجولة يمثل أكبر دعاية مجانية للترويج للسياحة المصرية عربيا وافريقيا وعالمياً، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأول لاستعادة السياحة المصرية لعافيتها على المستوى العالمي لأنه كان يحرص دائما على الترويج للسياحة المصرية خلال زياراته ومشاركاته في جميع المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية.

واعتبر النائب عمرو صدقي جميع الشباب العربي والأفريقي المشارك في ملتقى الشباب بأسوان سفراء للترويج للسياحة المصرية في جميع الدول العربية والأفريقية.