شاب يضرم النار في جسده بعدما تخلت عن زوجته

أقدم شاب، مساء اليوم الاثنين، على إضرام النار في جسده، ببني ملال، وذلك بعدما قررت زوجته الانفصال عنه.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الشاب، البالغ من العمر 27 سنة، أصيب بنوبة عصبية بعد خلاف مع زوجته، دفع إلى إضرام النار في جسده باستعمال عبوة بنزين.

وأضافت مصادر الموقع، أن المارة قاموا بإنقاذ الشاب، وإخماذ النيران المشتعلة.

وحلت السلطات وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل الشاب على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر طبية من المستشفى أن حالة الشاب خطيرة، إذ إنه يرقد بقسم الانعاش ،وقدرت درجة الحروق بالثانية .