عاجل.. ضابط ينشق عن “البوليساريو” ويعلن رغبته في العودة إلى وطنه الأم المغرب

أفاد مصدر عسكري، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطارا متمردا على جبهة البوليساريو، صرح أنه يحمل رتبة قائد ويشغل مهمة ضابط مساعد لـ”قائد كتيبة” بما يسمى ”درك الجبهة الانفصالية”، تقدم صباح اليوم الإثنين على مستوى خط الدفاع بمنطقة “فارسية” (منطقة واد درعة)، معلنا رغبته في الالتحاق بالوطن الأم.

وحسب ذات المصدر، فإن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان على متن سيارة “جيب” بألوان عسكرية، قال إن هناك متمردين آخرين يرغبون في العودة الى البلد.