العثماني لقيادة اتحاد نقابات العمال العرب: نحقق حدا معقولا من السلم الاجتماعي

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “المغرب حريص على التعددية السياسية، والنقابية، ويتوفر على مؤسسات للوساطة، تقوم بدورها من أجل تحقيق حد معقول من السلم الاجتماعي، ضمانا لاستقرار البلاد، وتحقيقا لمصالح المواطنين”.

وجاء ذلك، خلال استقبال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوفد الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، برئاسة غسان غصن، أمين عام الاتحاد، صباح اليوم الاثنين.

وأشار رئيس الحكومة إلى مبادرات عدد من المركزيات النقابية، من أجل توقيع اتفاقيات شغل جماعية واتفاقيات قطاعية أو ببعض المعامل، والشركات، مضيفا، “هذه الخطوات مهمة لتحقيق الحوار، والتفاهم بين الأطراف المعنية، والحد من التوترات الاجتماعية”.

وقال العثماني، أيضا، إن “الملك محمد السادس حفظه الله، حريص على وجود حد منطقي للتفاهم، والحوار كمنهجية لضمان الأمن الاجتماعي”.

ومن جانبه، أشاد أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، غسان غصن، بتجربة المغرب في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وممثلي الباطرونا، واعتبر أن المغرب كان سباقا في بناء مجتمع متفاهم، من خلال إرساء قواعد الحوار الاجتماعي، ومن خلال إحداث المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.