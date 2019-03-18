مدرب المنتخب الهولندي يمارس ضغوطا كبيرة على نجم مغربي لرفض تمثيل “الأسود”

يمارس الاتحاد الهولندي لكرة القدم، ضغوطا كبيرة على اللاعب المغربي – الهولندي الشاب، محمد إحتارن، المحترف في صفوف فريق “بي إس في آيندهوفن” الهولندي، واحد من أكبر الأندية في الدوري الهولندي الممتاز، من أجل إقناعه بحمل قميص المنتخب الهولندي بدلا عن قميص “أسود الأطلس”.

وحسب صحيفة “nos.nl” الهولندية، مساء اليوم الإثنين، فإن رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول، قد ربط اتصالات مع إحتارن، من أجل إقناعه باللعب مع منتخب “الطواحين” الأول، مع العلم أن اللاعب ذو الأصول المغربية، يرتدي حاليا قميص منتخب بلد المنشأ، تحت 19 عاما.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن إحتارن عبر عن سعادته وارتياحه الكبير لمكالمة مدرب المنتخب الهولندي، لكنه أكد له ” بأنه لم يقرر بعد بخصوص البلد الذي يرغب في تمثيله، وطلب مهلة من الوقت من أجل التشاور مع عائلته واتخاذ القرار النهائي”.

وشدد اللاعب المغربي الشاب، 17 سنة، والذي خاض 8 مباريات مع “بي إس في ” هذا الموسم، كأساسي على أنه ” مركز حاليا بشكل تام على فريقه، ويرغب في تقديم أفضل ما لديه، والتطور كثيرا، ولا يفكر في الوقت الحالي في البلد الذي يرغب في حمل قميصه.

Advertisements

من جانبه، أكد كومان، في تصريحات نقلتها نفس الصحيفة، أن هولندا ترغب في الإبقاء عن “المواهب العظيمة” وألا تفرط فيها، كما حدث مع عدد من النجوم، خاصة المغاربة منهم، كان آخرهم الثلاثي، حكيم زياش، نصير الزراوي، وأسامة الإدريسي.

وصرح كومان قائلا: ” أعتقد أن إحتران من المواهب الصاعدة والمتميزة، وسيكون له شأن كبير في المستقبل، أنا أرغب بشدة في أن يختار تمثيل المنتخب الهولندي، لكن القرار النهائي يعود له، ولعائلته”.

وسيظهر إحتارن، الذي تلقى اتصالات من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أيضا، سيظهر بقميص منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، الأسبوع المقبل، عندما سيخوض مباريات ويلز، سلوفاكيا، وإسبانيا، في الإقصائيات المؤهلة لنهائيات أمم أروبا 2019، لهذه الفئة السنية.