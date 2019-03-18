القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجمهر المئات من أهالي الرامة على الطريق الموصل بين البلدة وبيت جن، في أعقاب وصول أنباء حول نية السلطات الإسرائيلية تنفيذ أمر هدم مطعم في المكان.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحديث يدور عن أمر هدم أصدر بحق مطعم "العريشة" في بلدة الرامة.
وتسود حالة من التوتر والغضب بين صفوف المتجمهرين في الرامة، خصوصا بعدما تلقوا أنباء حول نية وصول الجرافات لتنفيذ أمر الهدم هذه الليلة.
وبدوره، حاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي الرامة، شوقي أبو لطيف، إلا أنه لم يتسنى لنا ذلك في هذه المرحلة، وسنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرامة: تجمهر المئات تصديا لأمر هدم مطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.