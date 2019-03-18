بمشاركة السلطنة .. بحث مراجعة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب

تستعرض اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية في القاهرة اليوم بمشاركة السلطنة مراجعة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب , حيث استعرضت اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع القانون الذي انتهت منه بقراءة نصوصه وإدخال التعديلات عليه في ظل المرئيات الواردة من الدول العربية حيث شهد القانون مراجعة مستفيضة من قبل خبراء اللجنة نظراً لما يمثله الموضوع من أهمية لتزامنه مع المراجعة الشاملة للاتفاقيات العربية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي عقد في شأنها اجتماع خاص لأصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية العرب في الجمهورية التونسية في 4 مارس الحالي لدراسة موضوع تفعيل الاتفاقيات العربية القضائية الامنية العربية.

يذكر أن الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لمراجعة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب التي يعقد على مدى يومين يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في نوفمبر الماضي ويمثل وزارة العدل عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب.

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