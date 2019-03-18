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الان تتابع القبض على رجل بشار الأسد في الكويت مازن الترزي والان مع التفاصيل
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و مصادرة أجهزة كومبيوتر من مجلته
الخليج 365-متابعات
اعتقلت سلطات الأمن الكويتية، اليوم الاثنين، رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت مازن الترزي و4 من معاونيه في مجلة«الهدف».
ونقلت صحيفة القبس الكويتية على موقعها اليوم، عن مصدر امني القول إن
عملية اقتحام المجلة من قبل قوات المباحث استغرقت ثلاث ساعات، حيث صادرت خلالها القوات أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي قبل أن يخرج مكبّل اليدين.
وتردد أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.
يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام الرئيس
بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى بـ«مدارس شهداء» أبناء القوات النظامية، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت
الأبيض دعماً للنظام السوري.
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