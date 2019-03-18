بالفيديو.. الوليد بن طلال يكشف معلومات تاريخية حول ما حدث في الريتر

كشف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تفاصيل جديدة حول تقييمه لما حدث في الريتر عندما احتجزت السلطات السعودية العديد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.

وأكد الأمير الوليد بن طلال، أن ليس كل من دخل فندق «الريتز -كالترون» فاسدا بتصريح الحكومة السعودية والنائب العام، مشيرا إلى أنه أعلن من وسط الفندق دعم حملة مكافحة الفساد.

وأوضح الوليد عبر استضافته في برنامج «في الصورة» على قناة روتانا خليجية، أنه أصبح أحد عمداء «الريتز» وأسمه مقترنا به.

وأضاف «وقعت ضحية ما يسمونه (نيران صديقة) أما أنا فأسميها»نيران حبيبة. ما حدث في الريتز (مفاهمة) أنا راضٍ عنها، والدولة راضية عنها، وليست (تسوية)، وتبقى تفاصيلها بيني وبين الدولة".

وبين أن المعاملة في «الريتز» كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرون ومحترمون لأبعد الحدود، وكل ما أشيع عن موضوع التعذيب إفتراء وكذب.