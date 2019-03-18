حادث هولندا ومطلق النار التركي.. هل أردوغان في ورطة؟

على الرغم من الإعلان بترجيح الدوافع العائلية وراء حادثة اطلاق النار في هولندا إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو في ورطة بعد الحادث الذي تصدر اهتمام العالم.

وفي أول تصريحاته، أعلن أردوغان أن جهاز المخابرات التركي يحقق في دوافع مرتكب حادث إطلاق النار في أوتريخت الهولندية، وهو تركي الأصل، لبحث دوافع الهجوم سواء إن كانت لأسباب عائلية أو إرهابية.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "7 التركية" إنه "لم يتضح بعد سبب الهجوم حيث يقال أنه نفذ بسبب مسألة عائلية وهناك من يقول عمل إرهابي وجهاز الاستخبارات التركي يحقق في الحادث".

وأعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على مطلق النار بمحطة للترام في مدينة أوتريخت وسط البلاد.

وقال رئيس عمليات الشرطة بوسط هولندا، روب فان بري، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلدية أوتريخت، إنه تم القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو تركي الأصل ويدعى، غوكمن تانيس".

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وكان رئيس بلدية أوتريخت قال إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت بوسط البلاد.

وأفادت "رويترز" نقلا عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن رئيس بلدية أوتريخت أعلن أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون بحادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.

وذكرت الشرطة الهولندية اليوم أنها تبحث عن رجل من أصل تركي يبلغ من العمر 37 عاما يدعى جوكمان تانيس.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء حادث إطلاق النار في أوتريخت.