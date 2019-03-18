شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى بانفجار لغم في نيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) قتل ثمانية جنود على الأقل اليوم (الاثنين)، في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، الذي يشهد أعمال عنف تقوده جماعة بوكو حرام، حين انفجر لغم بآلية عسكرية، وفق بيان للجيش النيجيري.

قتل ثمانية جنود على الأقل اليوم (الاثنين)، في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، الذي يشهد أعمال عنف تقوده جماعة بوكو حرام، حين انفجر لغم بآلية عسكرية، وفق بيان للجيش النيجيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 قتلى بانفجار لغم في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.