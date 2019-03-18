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مجهولون يعتدون على الناطق باسم فتح في قطاع غزة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة)

أكد مستشار للرئيس الفلسطيني، أن مجهولين اعتدوا بالضرب على عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، قرب منزله في بلدة بيت لاهيا، محملاً حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

وقال مأمون سويدان مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الشباب في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اليوم (الاثنين)، إن أبو سيف تعرض مساء اليوم لمحاولة قتل على أيدي ميليشيا حماس، مما أدى لإصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده، مبيناً أن حالته "خطيرة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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