شكرا لقرائتكم خبر عن دعماً لأوجلان.. أكراد يتظاهرون ضد أردوغان في جنيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تظاهر عدد من الأكراد في مدينة جنيف السويسرية، اليوم (الاثنين)، احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

واجتمع المتظاهرين في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة السويسرية، في وقت تتواصل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، رافعين لافتات تندد بالسياسات التركية المناهضة لحقوق الإنسان.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب إسطنبول منذ توقيفه عام 1999.