ميدفيديف: القرم ستظل جزءا من روسيا إلى الأبد

أ ش أ

صرح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن شبه جزيرة القرم سوف تبقى إلى الأبد جزءا من روسيا وأن فرض أية عقوبات اقتصادية أو ممارسة ضغوط سياسية أو التلويح بتهديدات عسكرية، هي أمور “عديمة الجدوى”.

وأضاف ميدفيديف -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية- “منذ خمس سنوات تم توقيع معاهدة بين روسيا وجمهورية القرم حول ضم الأخيرة إلى روسيا وتأسيس كيانات جديدة داخل الاتحاد الفيدرالي الروسي.. إن سكان شبه جزيرة القرم اتخذوا قرارا تاريخيا في الاستفتاء لكي تصبح (القرم) جزءا من الاتحاد الروسي وبذلك اتخذوا قرارا حاسما”.

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