إطلاق نار يغلق مساجد هولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ذكرت الإذاعة الهولندية أن واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وأضافت أن المشتبه به فر على ما يبدو بسيارة.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة عند الساعة 45ر10 صباحا، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت بثلاث مروحيات.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق إصابة عدة أشخاص بطلقات نارية غربي المدينة.

وذكرت الشرطة الهولندية أنها بدأت في ملاحقة الجاني المشتبه به في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت، وأن المشتبه به فر على ما يبدو في سيارة حمراء، وترجح الشرطة أن الجاني فرد واحد.

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة.

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من جهته أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن قلقه إزاء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن روته تحدث في لاهاي عن وضع «مثير للقلق»، مضيفة أنه تم تشكيل فريق لإدارة الأزمة.

إلى ذلك أغلقت كل المساجد في مدينة أوتريخت أبوابها كإجراء احترازي في أعقاب واقعة إطلاق النار.

وقال متحدث باسم أكبر مسجد في المدينة: «اتخذنا هذا الإجراء بالتنسيق مع الشرطة».

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، أوقفت الأحزاب السياسية فعالياتها الانتخابية لانتخابات البرلمانات الإقليمية المقررة بعد غد.

وتحدث عمدة المدينة، يان فان زانين، عن «حادثة مشينة وخطيرة».

يشار إلى أن أوتريخت رابع أكبر مدينة في هولندا، ويقطنها نحو 350 ألف نسمة.

في المقابل أعلنت جامعة أوتريخت الهولندية إغلاق أبوابها ودعت الطلاب بعدم مغادرة مباني الجامعة.

وقبل وقت قصير نصحت السلطات الهولندية بمدينة أوتريخت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، وأضافت أنه ليس مستبعدا وقوع حوادث أخرى، لافتة إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن الجاني.