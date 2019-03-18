3 نقاط ضعف تعجل بسقوط النظام الإيراني

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فيما ينمو الخطر الإيراني مع تزايد الميليشيات المسلحة التي تنشر القتل والترويع في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، تظهر 3 نقاط ضعف خطيرة تعجل بسقوط نظام الملالي، وتستطيع الولايات المتحدة وشركاؤها استغلالها في الحرب على بلد يصدر الفتنة ويعد «محور الشر» في المنطقة.

وبحسب بحث نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية أخيرا، تسعى طهران لنشر القتل والجريمة في الشرق الأوسط، من خلال استخدامها وكلاء من الدول المستهدفة، والعمل على إنشاء جسر بري في المنطقة.

وعلى الرغم من تجدد العقوبات الأمريكية ضد إيران والانسحاب من الصفقة النووية وتطبيق حزمة عقوبات منذ نوفمبر الماضي، لم تسهم المشاكل الاقتصادية لإيران في تراجع النشاط الإجرامي في المنطقة «على الأقل حتى الآن»، وما زالت حكومة الملالي تستخدم أساليبها المخادعة والمضللة في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وفقا للبيانات التي تم جمعها وتحليلها، كانت هناك زيادة في الحجم الكلي وقدرة القوات الأجنبية التي تشاركت مع قوة القدس «فيلق الحرس الثوري «، المنظمة شبه العسكرية الإيرانية المسؤولة عن العمليات الأجنبية.

حماية النظام

تأسس الحرس الثوري الإيراني عام 1979 بعد فترة وجيزة من مجيء نظام الملالي، اعتبره المرشد الأعلى آية الله خميني قوة تحمي الثورة من التهديدات الداخلية والخارجية، وكان على جنوده أن يكونوا «حماة الثورة المقاتلين»، وبما أن الخميني كان يشك في ولاء بعض الضباط في الجيش النظامي الإيراني، الذي كان يخشى أن تكون له علاقات مع محمد رضا بهلوي، فأنشأ الحرس الثوري للدفاع عن إيران، والأهم من ذلك حماية النظام.

تضمن ذلك القوات الجوية والبرية والبحرية والحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، وهي ميليشيات مساعدة تشارك في أنشطة مثل إدارة الأمن الداخلي، وفرض سيطرة الدولة، وضبط الأخلاق، وقمع المنشقين، ويدير الحرس الثوري الإيراني عناصر تجارية محلية كبيرة، إلى جانب مكتب المرشد الأعلى، ويسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني.

بعد وقت قصير من إنشاء الحرس الثوري، أنشأ قادته منظمة شبه عسكرية، وبمرور الوقت، أصبح يرفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى لإيران، نشط في دعم حلفاء الدولة، والدولة التابعة من خلال وحدات مثل القسم 400، المسؤولة عن العمليات.الحرس الثوري الإيراني هو القوة غير النظامية الرئيسية لإيران وهو فعال في المساعدة على توسيع نفوذها في المنطقة، ويشارك في مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل جمع المعلومات الاستخبارية؛ وتدريب وتجهيز وتمويل القوات الشريكة للدولة وغير الحكومية؛ القيام باغتيالات وتفجيرات؛ ارتكاب هجمات الكترونية؛ وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

جذور غير نظامية

لدى الحرس الثوري الإيراني جذوره في الحرب غير النظامية، كانت الحرب بين إيران والعراق (1980-1988) نقطة تحول رئيسة في العقيدة العسكرية الإيرانية، حيث إن أداء الوحدات التقليدية الإيرانية ضعيف ضد قوة عراقية أصغر بكثير، فخلال الحرب العراقية الإيرانية، على سبيل المثال، ساعدت إيران الجماعات الشيعية العراقية المسلحة، وتم إجراء بعض هذا التدريب داخل إيران، مما سمح لطهران بتطوير نظام وبنية تحتية داخل حدودها لتجهيز المقاتلين الأجانب.

ومن بين أهم الجماعات الشيعية العراقية التي دربتها إيران لواء بدر، الجناح المسلح للمجلس الأعلى لآية الله محمد باقر حكيم، في العراق. إجمال ما قتل نحو 5000 مقاتل شيعي أجنبي يرتدون زي الحرس الثوري الإيراني في الحرب.

ميليشيات تعمل بالوكالة

لبنان

يعد ما يسمى بـ»حزب الله» الشريك الرئيس للحرس الثوري الإيراني، يملك قدرات عسكرية وأصبح أكثر مشاركة في الحكومة، ومن بين الأنشطة الأكثر أهمية «مشروع الدقة» الذي يحتوي الجهد المبذول لتوسيع وتحديث مخزون حزب الله من الصواريخ والقذائف وطائرات بدون طيار. فبمساعدة إيران، جمع حزب الله مجموعة من الأسلحة والأنظمة، مثل Fateh-110 / الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز M-600، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى من شهاب - 1 وشهاب -2، وغيرها من الأسلحة ذات الطراز الإيراني، وباتت قدرات الحزم المسلحة بدون طيار هي من بين أكثر الجماعات تطورا في أي مجموعة إرهابية في العالم.

اليمن

قدم الحرس الثوري الإيراني مساعدات للحوثيين، ومما يثير القلق بشكل خاص الأسلحة وقطع الغيار الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار، والتي استخدموها لتهديد الشحن بالقرب من مضيق باب المندب والقيام بهجمات ضد أهداف برية في دول الجوار، وازداد تهديد الحوثي بسبب نشر إيران للصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ وأجزاء الصواريخ.

في عام 2016، بدأت إيران في زيادة مساعداتها للحوثيين، قدمت صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وألغاما بحرية وطائرات بدون طيار وصواريخ كاتيوشا بقطر 122 ملم وأنظمة دفاع جوي ميساج -2 وصواريخ باليستية وزوارق متفجرة بدون طيار وأنظمة رادار ومعدات تعدين، كما قدم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني تدريبات في اليمن وإيران.

ازداد تهديد الحوثي بسبب نشر إيران للصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ وأجزاء الصواريخ، وأحد الأمثلة على ذلك استخدام صواريخ البلقان المتنقلة ذات المدى القصير، والتي استخدمها الحوثيون لإرسال صواريخ باليستية فاشلة خارج الحدود، وخلص فريق من خبراء الأمم المتحدة إلى أن الصواريخ كانت «نسخة أخف مشتقة» من صاروخ Qiam-1 الإيراني، وقد تكون طهران استخدمت عددا من الطرق لنقل المواد إلى اليمن، بما في ذلك عمليات النقل على الشاطئ عبر موانئ اليمن من نيشتون وغيضة في محافظة المهرة.

العراق

يظل الحرس الثوري الإيراني نشطا في العراق، حيث ساعدت قوات الميليشيات الشيعية في العراق على بناء قدراتها في إنتاج الصواريخ. وفقا لبعض التقارير، كانت هناك مصانع تستخدم لتطوير صواريخ في مواقع عراقية مثل جرف الصخر «شمال كربلاء» والزعفرانية «شرق بغداد» .

هناك ثلاث مجموعات رئيسة تضم الحشد الشعبي:

ـ أولا: الجماعات الموالية للزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، التي تربطها علاقة وثيقة بشكل خاص مع الحرس الثوري الإيراني. ومن الأمثلة على ذلك منظمة بدر، وأسيب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة حزب الله النجباء.

ـ ثانيا: المجموعات الموالية لآية الله العظمى علي السيستاني، مثل سرايا العتبة العباسية، سرايات العتبة الحسينية، سرايات العتبة العلوية، وليوا علي أكبر. وحث السيستاني المقاتلين على الانضمام إلى المنظمات الأمنية للحكومة العراقية في فتوى يونيو 2014.

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ـ الثالثة: الجماعات الموالية لمقتدى الصدر. المنظمة الرئيسة هي سرايات السلام «كتائب السلام»

وقد زودت قوات الحرس الثوري الإيراني بعض الميليشيات العراقية بصواريخ باليستية قصيرة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدبابات ودبابات وناقلات جنود مدرعة والمدفعية والمركبات الجوية غير المأهولة ومنظّفات الدفاع الجوي المحمولة.

سوريا

قدمت إيران مساعدة كبيرة لنظام الأسد من خلال المساعدة في تنظيم وتدريب وتمويل أكثر من 100 ألف مقاتل، بالإضافة إلى توفير الأسلحة الخفيفة والثقيلة ل النظام والميليشيات السورية، ساعد ما يصل إلى 3000 من الحرس الثوري الإيراني في تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية محددة مثل فجر النصر وعمل الحرس الثوري الإيراني عن كثب مع نظام الأسد والجيش الروسي، والذي نفذت ضربات من الطائرات القتالية الروسية والسفن البحرية في البحر الأبيض المتوسط. قصفت القوات والميليشيات السورية، التي كانت مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ومواقع المتمردين في حلب، في حين أن الدعم الجوي الوثيق الروسي وغارات صاروخ كاليبر أدت إلى تحويل أحياء بأكملها إلى ركام، بالإضافة إلى ذلك، نشر حزب الله اللبناني ما يصل إلى 8000 مقاتل في سوريا.

ويعمل الحرس الثوري الإيراني اليوم مع الآلاف من المقاتلين المدربين في سوريا في الميليشيات المحلية، والعديد من هذه المجموعات، مثل حزب الله اللبناني، لديها أسلحة متطورة، وقدرات محسنة على الانترنت، ومزيد من المجندين، وقوات أكثر توسعية في سوريا

دول أخرى

ساعد الحرس الثوري الإيراني مجموعات أخرى غير تابعة للدولة في المنطقة واستخدمها في ساحات القتال مثل سوريا. على سبيل المثال:

- نظم الحرس الثوري ما بين 10000 و 15000 مسلح أفغاني تحت لواء فاطميون ونشرهم في سوريا للقتال إلى جانب القوات الموالية للأسد. تم استخدام مقاتلي فاطميون في معارك مثل حلب ودرعا ودمشق وحماة وحمص واللاذقية وتدمر ودير الزور.

- درب وجهز نحو 2000 مقاتل باكستاني تحت لواء زينبيون وقد استخدمت إيران أيضا مقاتلين بحرينيين في سوريا.

- حاول الحرس الثوري الإيراني إثارة الفتنة في البحرين عدة مرات والتدريب إلى جانب مدربي حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله وكلاء بحرينيون.

- ساعدت قوات الحرس الثوري الإيراني- قوات التحالف قوات أخرى، مثل طالبان الأفغانية والجهاد وحماس الفلسطينية، رغم أن علاقة إيران بهذه المنظمات كانت معقدة.

- نظم الحرس الثوري الإيراني - ما بين 10000 إلى 15000 مسلح أفغاني تحت لواء الفاطميون ونشرهم في سوريا للقتال إلى جانب القوات الموالية للأسد.

اقتصاد هش

رغبة النظام في الاستمرار في توفير الموارد لقوات الحرس الثوري الإيراني على مستويات كبيرة والبقاء على اتصال مكثف في جميع أنحاء المنطقة، يزيد في النهاية التكاليف السياسية في الداخل. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 % خلال عام 2019 الحالي بسبب العقوبات الأمريكية وانخفاض إنتاج النفط. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل معدل التضخم إلى 50% في العام المقبل بسبب ارتفاع معدل البطالة والعملة التي فقدت نحو 70%على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

لكن نشاط الحرس الثوري الإيراني وشركاء مثل حزب الله اللبناني قد يكون له تكاليف ومخاطر طويلة المدى في الدم والكنز. وفقا لبعض التقديرات، أنفقت إيران ما يصل إلى 16 مليار دولار في سوريا بين عامي 2012 و 2018.60. كان وجود حزب الله اللبناني في سوريا مثيرا للجدل بين بعض أعضائه ومؤيديه بسبب العدد الكبير من الإصابات، وربما الأهم من ذلك، دعم نظام الأسد.

عداء عراقي

نجا علي السيستاني ومدرسته من المشاركة الدينية المباشرة في السياسة، ويمثل موقفه توبيخا ضمنيا لمذهب مؤسس الجمهورية الإيرانية الخميني المتمثل في ولاية الفقيه، بالإضافة إلى ذلك، فإن القومية العراقية والمشاعر المعادية لإيران بين العراقيين ما زالت باقية من الحرب الإيرانية العراقية. تشير بعض استطلاعات الرأي العام إلى أن العديد من العراقيين ينتقدون بشدة دور إيران في البلاد.

وكانت علاقات مقتدى الصدر مع الحرس الثوري الإيراني مختلطة، تعارض تعاليمه حول أهمية العروبة مع أيديولوجية الخميني الشيعية المناهضة للقومية، كما أنه لا يؤمن برعاية ولاية الخميني، وهو الآن محاصر في محاولة للتوسط بين الجماعات الشيعية العراقية المنقسمة في بيئة لا يمكن فيها بناء حزب الله اللبناني.

وفي سبتمبر 2018، اقتحم محتجون عراقيون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة بجنوب العراق وأشعلوا فيها النار، وهذه الشقوق تخلق فرصا للولايات المتحدة وشركائها بما في ذلك دول الخليج لمواصلة التواصل مع المجتمعات الشيعية في العراق.

عزلة عالمية

أثار النشاط الإيراني وانتشار الجهات الفاعلة غير الحكومية المدعومة من إيران مخاوف معظم حكومات المنطقة، وباتت إيران معزولة إلى حد كبير في المنطقة، وتشير بعض استطلاعات الرأي العام إلى أن الدعم المقدم لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط - بما في ذلك في العراق - قد انخفض.

وعلى الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين التنسيق مع بعضهم بعضا في جمع المعلومات الاستخباراتية، والمشاركة الدبلوماسية، والعمل العسكري المحدود لمنع تراكم الصواريخ الإيرانية في سوريا، ووقف الأطماع الحوثية في ​​اليمن، لكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود السياسية والاستخبارية من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية توفر ضمانات كافية بأن إيران لن تتمتع بنفس إمكانية الوصول التي تتمتع بها في لبنان بعد اتفاقية الطائف لعام 1989؛ صد الهجمات الإرهابية الإيرانية على دول الخليج، وتحسين أنظمة الدفاع الجوي؛ ومعاقبة إيران على زيادة انتشار الصواريخ.

في حين أن الوضع مع إيران متوتر، لم تكن هناك حرب تقليدية كبيرة، وكما لاحظت وكالات الاستخبارات الأمريكية أخيرا، فإن إيران لا تنتج سلاحا نوويا على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، هناك قرع طبول ثابت من الصراع غير النظامي.

أطلق الحوثيون صواريخ باليستية، وكان هناك ارتفاع في عدد وقدرات قوات الميليشيات التي تعمل مع الحرس الثوري الإيراني، واستخدمت جميع الأطراف التكتيكات غير النظامية مثل الاغتيالات والهجمات الالكترونية، ومع ذلك، فإن نشاط إيران المستمر في جميع أنحاء المنطقة - بما في ذلك من قبل الحرس الثوري الإيراني وقائدها قاسم سليماني يتطلب تعاونا أكثر فعالية من الولايات المتحدة مع الحكومات في أوروبا وفي جميع أنحاء المنطقة لتحقيق التوازن ضد طهران.