مسلمو بريطانيا يطالبون الحكومة بحماية مساجدهم

اسماء السيد - لندن: دعا قادة المسلمين البريطانيين حكومة تيريزا ماي الى تمويل الاجراءات الأمنية لحماية مساجدهم في اعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وقال السكرتير العام لمجلس مسلمي بريطانيا هارون خان انه سيوجه رسالة الى ماي يشير فيها الى خوف المسلمين البريطانيين من استهداف مساجدهم بعد هجوم كرايست تشرتش الذي راح ضحيته 50 مسلماً، كما افادت صحيفة الغارديان.

واشارت الصحيفة الى ان الحكومة البريطانية زادت تمويل الاجراءات الأمنية لحماية المعابد اليهودية بعد تصاعد الإعتداءات المعادية للسامية متعهدة بتقديم 14 مليون جنيه استرليني لدعم الاجراءات الأمنية في نحو 400 كنيس و150 مدرسة يهودية.

وقال السكرتير العام لمجلس مسلمي بريطانيا انه يدعو الحكومة الى إبداء دعم مكافئ لمؤسسات المسلمين.

وتأتي الدعوة في وقت تشهد انكلترا موجة من نشاط اليمين المتطرف بما في ذلك الاعتداء على مسلم بسكين في حادث تتعامل معه السلطات على انه عمل ارهابي، واعتقال ثلاثة اشخاص بالارتباط مع حادثين مفصلين في شمال غرب انكلترا وشخص آخر لنشره مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد ما فعله منفذ هجوم كرايست تشرتش.

وتقول رسالة مجلس مسلمي بريطانيا ان جرائم الكراهية ضد المسلمين تمثل غالبية جرائم الكراهية على أساس الدين بنسبة 52 في المئة في حين ان الحكومة لم توزع إلا نحو 2.4 مليون جنيه استرليني خلال ثلاث سنوات.

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وأوضح هارون خان ان المساجد في عموم بريطانيا مفتوحة سبعة ايام في الاسبوع وخاصة أيام الجمعة التي تستقبل فيها المساجد اعداداً كبيرة من المصلين. وهذا يجعل خطر وقوع اعتداءات مماثلة في بريطانيا امكانية حقيقية لا سيما في اجواء تتسم بتصاعد نشاط اليمين المتطرف الذي لم يُدرك حجمه إلا الآن.

وطالب خان الحكومة بالتزام لحماية مسلمي بريطانيا اسوة بحماية اليهود قائلا ان ذلك "ضروري في هذه الأوقات العصيبة حيث نسعى الى ايجاد سبل التوزان بين ضرورة الأمن ورغبتنا في البقاء منفتحين".



وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن صرحت بأن منفذ هجوم كرايست تشرتش أرسل "بياناً" الى مكتبها قبل دقائق على الهجوم وكذلك الى عناوين البريد الالكتروني لأكثر من 30 نائباً. ولم تتضمن الوثيقة إشارة إلى مكان أو تفاصيل عن الهجوم.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/18/uk-muslim-leaders-seek-funding-for-mosque-security





