ترمب يدين الهجمات "السخيفة" ضده بعد مجزرة كرايست تشيرش

اسماء السيد - واشنطن: دان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين الهجمات "السخيفة" التي تعرض لها بعد الهجومين الداميين على مسجدين في نيوزيلندا وانتقده بعض النواب لصمته حول تهديدات العرق الأبيض.

وغرد "الإعلام الذي بنشر أنباء كاذبة يقوم بكل ما في وسعه ليحملني مسؤولية الهجوم المروع في نيوزيلندا". وقال "عليهم العمل بكد لإثبات ذلك. يا له من أمر سخيف!".

وسارع ترمب الجمعة إلى إدانة "الأحداث المروعة" في كرايست تشيرش معتبرا أن إيديولوجية تفوق العرق الأبيض في العالم ليست تهديدا "منتشرا".

وقال "أعتقد أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من الأفراد لديهم مشاكل كبيرة".

والمنفذ المفترض للهجومين أسترالي من اليمين المتطرف (28 عاما) أعلن عن عمليته في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي مليء بالإشارات العنصرية ونظريات المؤامرة. وأشار إلى ترمب ووصفه بأنه "رمز تجدد هوية البيض".

