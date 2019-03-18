روسيا تصدر قانونًا يقضي بالسجن لكل من يهين «بوتين»

كتبت- أية عاطف
يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقاب أي شخص يهينه، حتى لو عن طريق السخرية، وذلك عبر توقيع مشروع قانون لتوقيع عقوبة على وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة أو تمثل إهانة لمسئولين روس.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن بوتين وقع مشروع قانون لعقاب وسائل الإعلام الإلكترونية والأفراد الذين ينشرون أخبارا كاذبة أو تمثل إهانة لشخصه وكبار المسئولين بروسيا.
وأضافت أنه بموجب القانون الجديد يمكن للمدعين أن يشتكوا من أي وسيلة إعلامية لهيئة الاتصالات الحكومية والتي تملك سلطة إغلاق المواقع والقنوات الإعلامية، وإذا تمكن...
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