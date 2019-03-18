فيديو مؤثر مع أسرة أشرف المرسي شهيد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

كتب- البهى عمرو
عرض برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، تقرير فيديو مؤثرا مع أسرة الشهيد أشرف المرسي شهيد الحادث الارهابي بنيوزيلندا.
وقال ياسر المرسي شقيق الشهيد، إنه علم بالحادث عن طريق التليفزيون، وأنه تم الاتصال به ولكن كان الموبايل مغلقا، وأكد أنه اتصل بزوجة الشهيد وأخبرته بالوفاة.وفى نفس السياق قال خالد المرسي شقيق الشهيد، إن الإرهابي الذى أطلق النار على المصلين دخل مصلى السيدات فى الأول، وبعد ذلك ذهب لمصلى الرجال.
وأوضح أن زوجة الشهيد كانت تصلي مع زوجها الشهيد ولكن اختبأت فى مكان بعيد ونجت من...
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