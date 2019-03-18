جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: نعمل على تتبّع مصادر تمويل "داعش"

أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح نعمان أن "الجهاز يركز حاليًا بالإضافة إلى مهامه العسكرية، على تتبع مصادر تمويل داعش"، مبينًا أن "الجهاز نجح في تفكيك عدد من هذه المصادر". وأشار نعمان إلى أن "الجهاز يقوم بعمليات نوعية لتفكيك الشبكات الإرهابية وتتبع أذرعها داخل وخارج العراق".

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