أفادت قناة "العربية" عن تمديد حالة التحذير الأمني في مدينة أوتريخت الهولندية حتى العاشرة مساء.

وكان عمدة مدينة أوتريخت الهولندية جان فان زانين قد أعلن عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة تسعة ثلاثة منهم خطيرة في اطلاق النار في المدينة الهولندية، مؤكدا أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

كما أعلنت الشرطة الهولندية عن تعرض محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت لإطلاق نار، مشيرة الى أن "إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا"، لافتة الى "أننا لا نستطيع حتى الآن تقييم خطورة إصابات الجرحى في الحادث".