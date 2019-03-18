أسرى فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن ريمون

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أنه تم استدعاء العديد من رجال الإطفاء إلى سجن ريمون الصحراوي بعدما أضرم عدد من أسرى حماس والجهاد الإسلامي النار في عدة زنازين، مشيرة إلى أنه لا توجد خسائر معروفة بعد.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقل تصاعدت عقب قيام الإدارة بنقل 90 أسيراً من أصل 120 يقبعون في قسم (7)، إلى قسم (1) وذلك بعد أن نصبت أجهزة تشويش داخله.
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