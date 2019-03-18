فتح تتهم حماس بمحاولة اغتيال قيادي لها في غزة

اتهمت حركة "فتح"، في بيان، حركة "حماس" بمحاولة اغتيال عضو المجلس المركزي الفلسطيني المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف في قطاع غزة، معتبرة أن "الاعتداءات الدموية على المواطنين المتظاهرين السلميين، جرائم همجية تثبت العقلية الإجرامية والعدائية المطلقة للآخرين في الوطن المسيرة لسلوك مشايخ وأمراء وعناصر "حماس" وعسكرها".

وشددت "فتح" على "حق المواطنين في العيش الكريم، وإيقاف سياسة سلطة الأمر الواقع الانقلابية "حماس" في الاغتيالات والاعتداءات والقمع الدموي الهمجي، والانتهاكات لحقوق المواطنين في قطاع غزة".

واعتبر الحركة أن "محاولة اغتيال أبو سيف، اعتداء على الشرعية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، والثقافة الفلسطينية، باعتباره علما من أعلامها واسمه كأديب وروائي فلسطيني حامل جوائز عالمية يسبقه في المحافل الدولية".