وزير الثقافة يرعى المعرض اللبناني والإيراني التراثي في الصرفند

رعى وزير الثقافة محمد داوود المعرض اللبناني والإيراني التراثي والصناعات اليدوية الحرفية الذي نظمته بلدية الصرفند بالتعاون مع المستشارية الثقافية في لبنان.
وأقيم احتفال حاشد إستضافته الثانوية الحيدرية في الصرفند حيث تقدم الحضور ممثل راعي الإحتفال مستشاره ناصيف نعمة والمستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في لبنان محمد شريعت مدار ونائب رئيس البلدية محمد يونس مدير الثانوية المستضيفة حسن خليفة وحشد من العلماء وممثلين عن قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" وفاعليات تربوية وثقافية واجتماعية وحشد من الحضور.
وشدد ممثل داوود، ناصيف نعمة، الذي بارك بجهود القوميين على أهمية اكتشاف الحلول البديلة في وطن فاقت فيه نسبة الهجرة الشبابية 43 بالمئة من أصل نسبة المهاجرين.
اما المستشار الثقافي الإيراني مدار، هنأ فعاليات المعرض واكد على دور السفارة في دعم مثل هذه الأنشطة المهمة في مختلف المناطق اللبنانية ضمن سياسة إيران الداعمة للبنت بمختلف الظروف وهي سياسة العلاقات الثنائية بين البلدين.
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